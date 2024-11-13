В Завьяловском районе водитель грузовика потерял управление и съехал в кювет

Завьялово. Удмуртия. Грузовик съехал в кювет в Завьяловском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 12 ноября около 11:30 на дороге «Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток» на территории Завьяловского района. Водитель грузовика «Скания» с полуприцепом не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии 32-летний мужчина получил травмы. Его госпитализировали.

Сотрудники МВД просят водителей не торопиться и выбирать скорость движения машины с учётом интенсивности потока автомобилей, климатических условий и состояния дороги.