Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Я как военный конструктор родился на Ижевском мотозаводе» Лонгрид «Русэлком»: на скважину, на ферму, в дом Лонгрид Северному - 95 Лонгрид

В Завьяловском районе водитель грузовика потерял управление и съехал в кювет

16:20, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Завьяловском районе водитель грузовика потерял управление и съехал в кювет
16:20, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
382
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#грузовики\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
382
0

Пострадавшего госпитализировали.

Завьялово. Удмуртия. Грузовик съехал в кювет в Завьяловском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

ДТП произошло 12 ноября около 11:30 на дороге «Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток» на территории Завьяловского района. Водитель грузовика «Скания» с полуприцепом не справился с управлением и съехал в кювет. 

В результате аварии 32-летний мужчина получил травмы. Его госпитализировали.

Сотрудники МВД просят водителей не торопиться и выбирать скорость движения машины с учётом интенсивности потока автомобилей, климатических условий и состояния дороги.  

 

16:20, 13 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
382
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#грузовики\n#ДТП