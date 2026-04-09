С 27 мая из Ижевска начнут курсировать дополнительные поезда на российский юг

10:14, 09 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск
#Удмуртия
#поезда
Источник фото: ИА «Сусанин»
В расписание введут четыре дополнительных состава.

Ижевск. Удмуртия. Горьковская железная дорога объявила о введении дополнительных поездов дальнего следования из Ижевска на курорты Черноморского побережья. Решение принято в связи с традиционно высоким спросом на билеты в летний период, сообщили в пресс-службе ГЖД.

В расписании появятся четыре дополнительных состава, которые свяжут Ижевск с Анапой, Новороссийском и Адлером. Все поезда будут курсировать через день.

График движения дополнительных поездов:

- Ижевск – Анапа: отправление из Ижевска 27 мая в 20:52, отправление из Анапы обратно: 3 июня в 07:35;

- Ижевск – Адлер: отправление из Ижевска 1 июня в 18:54, отправление из Адлера обратно 4 июня в 07:29;

- Ижевск – Анапа: отправление из Ижевска 2 июня в 20:42, отправление из Анапы обратно 5 июня в 10:41;

- Ижевск – Новороссийск: отправление из Ижевска 5 июня в 07:24, отправление из Новороссийска обратно 7 июня в 17:10.

