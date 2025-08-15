Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зафиксирован рост заболеваемости сифилисом среди мигрантов. Об этом «Сусанину» рассказала главный внештатный дерматовенеролог Минздрава Удмуртии Мария Алексеева.

За первые полгода диагноз «сифилис» установили у 122 человек в Удмуртии. Отмечается, что соотношение заболевших мужчин и женщин — 3,9:1.

«Наибольшее количество больных приходится на возрастную группу 40 лет и старше — 68,0%. Доля мигрантов среди заболевших сифилисом — 31,1%, количество заболевших мигрантов увеличилось на 58,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — поделилась Мария Алексеева.

Отметим, что сифилис — инфекционное заболевание, передающееся преимущественно половым путем, характеризующееся поражением кожи, слизистых оболочек, нервной системы, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата и отличающееся стадийным, рецидивирующим, прогрессирующим течением.

При этом болезнь может передаться не только при половом контакте, но и бытовом (чаще встречается у детей, родители которых страдают сифилитическими высыпаниями), трансфузионном (через кровь) и трансплацентарным (во время беременности).

«С момента внедрения возбудителя сифилиса в организм человека через повреждённые кожные покровы или слизистые оболочки до появления первых симптомов (инкубационный период) проходит, в среднем, 1 месяц. Однако этот период может как сокращаться до 8 дней, так и удлиняться до 3 месяцев», — пояснила главный внештатный дерматовенеролог Минздрава Удмуртии.

После завершения инкубационного периода начинается первая стадия заболевания, он же — первичный сифилис. В месте проникновения возбудителя появляется твёрдый шанкр (безболезненная эрозия или язва округлой формы), а ближайшие к шанкру лимфоузлы увеличиваются и уплотняются, при этом безболезненны при пальпации. Период длится от 6 до 7 недель. В это время анализы крови на сифилис становятся положительными.

Примерно через 2-3 месяца с момента заражения возникает вторичный сифилис, характеризующийся появлением высыпаний на коже и слизистых оболочках. Среди симптомов часто встречается повышение температуры тела.

«Помимо этого, проявлением вторичного сифилиса является алопеция — выпадение волос на голове, поредение ресниц, бровей. Во вторичном периоде возможно сохранение остаточных проявлений твердого шанкра, а также поражение внутренних органов, опорно-двигательного аппарата и нервной системы», — говорится в сообщении.

Третичный сифилис может развиваться сразу после предыдущей стадии, однако чаще между этими периодами проходит несколько лет. При третичном сифилисе на коже и слизистых оболочках появляются высыпания в виде бугорков, узлов и язв, которые оставляют рубцы после заживления.

Кроме того, существует скрытая форма сифилиса, когда у пациента отсутствуют какие-либо симптомы, а диагноз устанавливают только в результате комплексного лабораторного исследования на сифилис.

«После перенесённого заболевания лабораторные анализы на сифилис остаются положительными практически всю жизнь. Поэтому, пациентам необходимо проходить комплексное лабораторное обследование на сифилис у врача-дерматовенеролога», — рассказала Мария Алексеева.