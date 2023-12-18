За минувший год в Удмуртии закупили 45 новых мусоровозов

Ижевск. Удмуртия. 2023 год для Удмуртии стал рекордным в части закупки мусоровозов. На борьбу с накоплением отходов вышло 45 новеньких машин. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Обновление автопарка проводится в рамках реформы системы обращения с отходами. За пять лет её реализации в республике удалось ликвидировать 400 свалок и рекультивировать 4 полигона. Кроме того, в этом году в Удмуртии закуплено рекордное количество мусоровозов. Всего за пятилетие регион приобрёл 119 единиц спецтехники.

«На сегодняшний день вся спецтехника подключена к программе контроля – фиксируется каждый момент до и после вывоза ТКО с площадки, их количеств. Водитель мусоровоза уже не сможет заехать в лес и оставить там собранные отходы, как это случалось при старой системе. Возможность следить за трансляцией с камер на мусоровозах есть не только у диспетчерской службы, но и у абсолютно каждого жителя Удмуртии – она доступна на сайте Регоператора онлайн», —рассказал министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

На данный момент каждый второй мусоровоз в Удмуртии является новым. Больше всех техники — 30 единиц — закупила компания «Мусоровозов».

Новая техника отличается брендированием. Машины, вывозящие рассортированные жителями отходы, ездят с «именами» на удмуртском языке – «Тау», «Чылкыт», «Кужым», «Ӟеч». Машины для смешанного мусора обслуживает техника с котами на бортах и слоганом «Живи главным – остальное вывезем».