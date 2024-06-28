В Удмуртии с 1 июля вырастет тариф на вывоз отходов

Ижевск. Удмуртия. С 1 июля в Удмуртии изменится тариф на вывоз твёрдых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба регоператора Удмуртии «Спецавтохозяйство».

Теперь жители многоквартирных домов будут платить 120,73 рубля с человека вместо 110,16 рублей. А жители частных домов — 116,71 рубля вместо 106,49 рублей. Обновлённые суммы можно будет увидеть в квитанциях за июль в августе.

Напомним, что Минстрой Удмуртии увеличил тарифы на все коммунальные услуги, в том числе на водоснабжение, водоотведение, электроэнергию и газ. Такое решение связано с инфляцией, необходимостью модернизации оборудования и коммунальной инфраструктуры, а также с ростом цен на топливо и обслуживание техники.