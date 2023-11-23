В Удмуртии усилили охрану хвойных деревьев от вырубки в преддверии Нового года

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии лесная охрана совместно с инспекторами ГИБДД усилили патрулирование лесов и проверки транспортных средств. Как передаёт пресс-служба главы и правительства республики, ближе к новому году к операции подключатся сотрудники правоохранительных органов для проверки ёлочных базаров.

«На протяжении всего года мы ведем активную работу с незаконными рубками: за это время наши лесные инспекторы провели почти 10 000 рейдов. Для сравнения – в том году их было 6 387. Материалы обо всех 83 случаях нарушений направлены на рассмотрение в правоохранительные органы», — сообщил министр природных ресурсов Денис Удалов.

Напомним, что в 2023 году лесная охрана составила 179 протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено 49 уголовных дел. Общая сумма штрафов, поступившая за нарушения лесного законодательства в этом году – около 5,4 млн рублей. Тем не менее, руководитель регионального профильного ведомства отметил, что количество незаконных рубок на 43% меньше аналогичного периода прошлого года. Идущая на спад динамика таких правонарушений – показатель эффективности работы лесной охраны, межведомственного взаимодействия и применения беспилотной авиации.

Современная техника – необходимое оснащение для рейдов в лесах по поиску нарушителей. В рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в 2023 году новые легковые автомобили высокой проходимости поступили в Балезинское, Вавожское, Глазовское, Можгинское, Камбарское и Сарапульское лесничества. Всего же с 2019 для охраны лесов по нацпроекту в Удмуртию поступило 74 единицы лесопожарной техники и 16 единиц лесохозяйственной техники.

Отметим, что нацпроект также дает возможность восстановить площади всех погибших и вырубленных деревьев в республике. Ежегодно в Удмуртии появляется более 10 000 гектаров нового леса. В этом году отношение площади вновь высаженных лесов к площади выбывших достигнуто до 107%, при установленном плане 94.6%.

Также напомним, что за незаконную рубку лесов предусматривается штраф вплоть до 500 000 рублей, а в случае особо крупного ущерба — уголовная ответственность. При этом, вне зависимости от степени наказания, нарушитель будет обязан возместить ущерб.

Сообщить о нарушении лесного законодательства можно на прямой номер Единого пункта диспетчерского управления Минприроды Удмуртии (3412) 27-13-60.