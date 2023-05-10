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Приволжский транспортный прокурор проведет личный прием жителей Удмуртии

16:50, 10 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
Приволжский транспортный прокурор проведет личный прием жителей Удмуртии
16:50, 10 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
31
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#транспорт
Фото: ИА "Сусанин"
31
0

23 мая Дмитрий Конош ответит на вопросы, связанные с работой транспорта и перемещением товаров через границу.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель Приволжской транспортной прокуратуры ответит на вопросы жителей Удмуртии. 23 мая государственный советник юстиции 2 класса Дмитрий Конош в Ижевске проведет личный прием граждан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Люди смогут задать вопросы, связанные с работой железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также перемещением товаров через границы стран ЕАЭС, проведением проверок и расследованием уголовных дел в данной сфере.

Прием пройдет в режиме видеоконференцсвязи в помещении Удмуртской транспортной прокуратуры по адресу: Ижевск, улица Гагарина, 6.

Для разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам необходимо заранее подготовить заявление с обоснованием претензий. Если заявитель ранее обращался в прокуратуру или иные органы государственной власти, приобщить копии ответов.

Запись на прием проводится до 15 мая по телефонам: 8 (3412) 49-33-47, 49-20-09.

16:50, 10 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
31
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#транспорт