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Миндортранс Удмуртии рассчитался с подрядчиками после представления прокуратуры

15:55, 10 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
Миндортранс Удмуртии рассчитался с подрядчиками после представления прокуратуры
15:55, 10 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
298
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#дороги\n#предприниматели\n#долги
Фото: ИА "Сусанин"
298
0

За выполненные по госконтрактам работы по дорожному строительству предприниматели своевременно недополучили 300 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Выполнившим работы по дорожному строительству в Удмуртии предпринимателям деньги по госконтрактам выплатили после вмешательства прокуратуры. Общая сумма задолженности превысила 300 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии и подведомственное ему казенное учреждение «Управтодор» заключили контракты на выполнение работ и оказание услуг в сфере автодорожной деятельности с рядом предпринимателей.

Подрядчики выполнили свои обязательства в полном объеме, однако оговоренных в контрактах средств своевременно не получили. По данному факту прокуратура внесла представление председателю правительства республики.

Задолженность по контрактам перед дорожниками погашена в полном объеме.

15:55, 10 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
298
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#дороги\n#предприниматели\n#долги