Миндортранс Удмуртии рассчитался с подрядчиками после представления прокуратуры

Ижевск. Удмуртия. Выполнившим работы по дорожному строительству в Удмуртии предпринимателям деньги по госконтрактам выплатили после вмешательства прокуратуры. Общая сумма задолженности превысила 300 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии и подведомственное ему казенное учреждение «Управтодор» заключили контракты на выполнение работ и оказание услуг в сфере автодорожной деятельности с рядом предпринимателей.

Подрядчики выполнили свои обязательства в полном объеме, однако оговоренных в контрактах средств своевременно не получили. По данному факту прокуратура внесла представление председателю правительства республики.

Задолженность по контрактам перед дорожниками погашена в полном объеме.