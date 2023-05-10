Ижевск. Удмуртия. Птиц в «Зоопарке Удмуртии» перевели на безвыгульное содержание. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

«В соответствии с обращением Главного управления ветеринарии Удмуртии об ухудшении эпизоотической ситуации по гриппу птиц, в БУК УР «Зоопарк Удмуртии» организовано безвыгульное содержание птиц в качестве мероприятия по профилактике гриппа птиц», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Главном управлении ветеринарии Удмуртии сообщили о напряжённой ситуации по гриппу птиц в республике.