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Птиц в «Зоопарке Удмуртии» перевели на безвыгульное содержание

15:40, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Птиц в «Зоопарке Удмуртии» перевели на безвыгульное содержание
15:40, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
169
0
#Ижевск\n#Ижевский зоопарк\n#птичий грипп
Фото: "Зоопарк Удмуртии"
169
0

Причина тому — ситуация по гриппу птиц.

Ижевск. Удмуртия. Птиц в «Зоопарке Удмуртии» перевели на безвыгульное содержание. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

«В соответствии с обращением Главного управления ветеринарии Удмуртии об ухудшении эпизоотической ситуации по гриппу птиц, в БУК УР «Зоопарк Удмуртии» организовано безвыгульное содержание птиц в качестве мероприятия по профилактике гриппа птиц», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Главном управлении ветеринарии Удмуртии сообщили о напряжённой ситуации по гриппу птиц в республике. 

15:40, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
169
0
#Ижевск\n#Ижевский зоопарк\n#птичий грипп