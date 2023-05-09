В Главном управлении ветеринарии Удмуртии сообщили о напряженной ситуации по гриппу птиц

Ижевск. Удмуртия. В Главном управлении ветеринарии Удмуртии рассказали о напряженной ситуации по гриппу птиц. Об этом сообщается в группе управления в соцсети «ВКонтакте».

В Глазове зарегистрирована гибель более 100 чаек, в Ижевске — почти 20. «Все это может свидетельствовать о сильной вирулентности и патогенности возбудителя H5N1», — уточнили в ГУ ветеринарии.

Специалисты продолжают ежедневно отслеживать ситуацию на водоемах республики, где может быть больная птица. Птицеводческие предприятия работают в штатном режиме.

Жителей Удмуртии просят сообщать в госветслужбу Удмуртии о внезапной гибели домашней птицы, ее заболевании. Также специалисты напоминают, что притрагиваться к мертвой птице нельзя.

Напомним, ранее в Глазове обнаружили павших чаек. Вечером 5 мая стало известно, что грипп птиц подтвердился. В результате в городе ввели режим повышенной готовности. Введен карантин.

Читатели интересовались безопасностью продукции на «Удмуртской птицефабрике» в Глазове. «Сусанину» рассказали, что продукция остается безопасной. Меры безопасности на предприятии были усилены еще 1 апреля.

Позднее гибель чаек зафиксировали на улице Пойма в Ижевске. С 6 мая в столице ввели режим повышенной готовности. На части Ижевска введен карантин. Угрожаемой зоной считается: микрорайон Совхоз Металлург, Первомайский район, ограниченный улицами: переулок Линейный, улица Мельничная, улица Промышленная, улица Чугуевского, русло реки Иж, микрорайон Медведево, деревня Медведево, микрорайон Самолет.

Ленинский район, ограниченный улицами: Новоажимова, Шихтовая, Александровская, Мира, Автономная до дома №83, микрорайон Шунды, улица Азина, улица Гагарина.

Также в угрожаемую зону вошли деревни Новый Чультем и Пирогово.

Людей на угрожающих территориях осматривают медики, птичий грипп не выявлен.