Аграрии Удмуртии завершают сев зерновых культур

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершается сев яровых зерновых и зернобобовых культур. Согласно оперативным данным Минсельхоза республики на 10 мая, в среднем по районам плановые показатели выполнены на 94%.

В 13 из 25 сельских районов сельхозпредприятия и фермеры уже завершили этот этап весенней полевой кампании, на сегодня в целом по республике яровыми зерновыми занято уже более 277 тыс. га пашни. Отметим, это практически в 3 раза больше, чем было на ту же дату в 2022 году.

Вместе с тем в хозяйствах продолжается посев кормовых культур — кукурузы, рапса, однолетних и многолетних трав. Этим видам растений отдано 54% из общего объема освоенных посевных площадей в Удмуртии, который в нынешнем году составляет 930 тыс. га.

Также фермерские хозяйства республики приступили к посадке картофеля, площадь которого составит 7,5 тыс. га, на 10 мая план выполнен на 37%. Отметим, две трети всех посадок картофеля в республике приходится на 3 района: Можгинский, Малопургинский (по 2 тыс. га) и Воткинский (1,5 тыс. га).