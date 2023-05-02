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Заведующий одной из хирургий в Глазове попал под суд за взятки от больных

16:50, 02 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
Заведующий одной из хирургий в Глазове попал под суд за взятки от больных
16:50, 02 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
409
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#здравоохранение\n#взятки\n#мошенничество\n#Прокуратура
Фото: ru.freepik.com
409
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Врач обманом получал деньги с пациентов за проведение бесплатных операций.

Глазов. Удмуртия. Заведующий одного из хирургических отделений в Глазове предстанет перед судом за мошенничество и получение взятки. Доктор обманом выманивал деньги у пациентов, нуждающихся в оперативном лечении, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

По данным следствия, заведующий отделением хирургии одной из глазовских больниц убеждал больных заплатить за операции, которые в действительности проводятся бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Также доктор брал деньги с пациентов за проведение им операций вне очереди. В общей сложности обвиняемый взял от граждан более 160 тыс. рублей.

Кроме того, следователи установили, что мужчина незаконно хранил у себя дома боеприпасы к нарезному охотничье-спортивному оружию.

На автомобиль и банковские счета медработника наложен арест, заведенное в отношении него уголовное дело передано в суд. По совокупности противоправных действий ему грозит до 6 лет лишения свободы.

 

16:50, 02 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
409
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#здравоохранение\n#взятки\n#мошенничество\n#Прокуратура