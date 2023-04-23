В Радоницу в Ижевске запустят дополнительные автобусные рейсы до кладбищ

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные автобусы до кладбищ пустят в Ижевске 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Горожане смогут добраться до Хохряковского кладбища на маршруте №320к «Улица 9 Января — Хохряки». Автобусы будут ездить с 08:00 до 14:00 с интервалом около 20 минут. Последний рейс уедет от остановки «Улица 9 Января» в 13:40, а от Хохряков — в 14:06.

Также на кладбище будет ездить автобус №320 «Улица 9 Января — Ягул». С 06:30 до 08:30 и с 16:00 до 19:00, интервал между рейсами составит 15 минут. С 09:30 до 16:00 автобусы будут ездить каждые 25-30 минут, а с 19:00 до 20:00 — интервал составит 30 минут.

До Южного кладбища получится доехать на маршруте №317к «Южная автостанция — Южное кладбище». Первый автобус отправится в путь в 07:30, последний уедет с Южной автостанции в 14:10, а от Южного кладбища — в 14:30. Все рейсы будут отправляться по мере заполнения пассажирами, приблизительный интервал составит 10 минут.

Напомним, что Южное, Александровское, Северное, Хохряковское и Западное кладбища к Радонице и предстоящим родительским дням обработали от клещей.