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Ижевские кладбища обработали от клещей

13:50, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевские кладбища обработали от клещей
13:50, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
102
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи
Фото: ИА «Сусанин»
102
0

Акарицидная обработка парков и лесов будет проводиться два раза.

Ижевск. Удмуртия. Кладбища и лесопарковые зоны Ижевска начали обрабатывать от клещей и грызунов. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев. 

Южное, Александровское, Северное, Хохряковское и Западное кладбища обработали к Радонице и предстоящим родительским дням. Всего за сезон территорию некрополей три раза обработают от клещей и грызунов.

Акарицидная обработка парков и лесов проводится весной и осенью. На первом этапе специалисты обезопасили территорию от проезда Брянский до очистных сооружений на Костиной мельнице, лес по Сарапульскому тракту у микрорайона Медведево, сквер Драгунова. В пятницу, 21 апреля, намечена обработка леса у ТРК «Столица». 

Всего обработка от клещей коснётся более 40 территорий общей площадью 408 га, от грызунов — почти 250 га. 

«Впереди выходные, многие отправятся на кладбище в родительский день, прошу не пренебрегать профилактикой: пользуйтесь репеллентами, проводите самоосмотр, надевайте закрытую одежду», — предостерёг глава города. 

В случае присасывания клеща, сдать на проверку его можно в Республиканскую инфекционную больницу и управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Напомним, с начала года от нападения клещей пострадали более 16 тыс. жителей Удмуртии. Энцефалитом заразились 33 человека.

13:50, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
102
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи