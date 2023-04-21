Ижевские кладбища обработали от клещей

Ижевск. Удмуртия. Кладбища и лесопарковые зоны Ижевска начали обрабатывать от клещей и грызунов. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Южное, Александровское, Северное, Хохряковское и Западное кладбища обработали к Радонице и предстоящим родительским дням. Всего за сезон территорию некрополей три раза обработают от клещей и грызунов.

Акарицидная обработка парков и лесов проводится весной и осенью. На первом этапе специалисты обезопасили территорию от проезда Брянский до очистных сооружений на Костиной мельнице, лес по Сарапульскому тракту у микрорайона Медведево, сквер Драгунова. В пятницу, 21 апреля, намечена обработка леса у ТРК «Столица».

Всего обработка от клещей коснётся более 40 территорий общей площадью 408 га, от грызунов — почти 250 га.

«Впереди выходные, многие отправятся на кладбище в родительский день, прошу не пренебрегать профилактикой: пользуйтесь репеллентами, проводите самоосмотр, надевайте закрытую одежду», — предостерёг глава города.

В случае присасывания клеща, сдать на проверку его можно в Республиканскую инфекционную больницу и управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Напомним, с начала года от нападения клещей пострадали более 16 тыс. жителей Удмуртии. Энцефалитом заразились 33 человека.