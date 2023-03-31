Ижевск. Удмуртия. Почти 650 жителей Удмуртии отключили от электричества за долги в феврале 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Отмечается, что 3 999 клиентов компании были поставлены в план ограничений от электричества за долги в феврале 2023 года. Общая сумма их задолженности превысила 44 млн рублей. Из их числа 2 041 клиент погасил свои обязательства. 649 жителей были отключены от ресурса в связи с неоплатой. Остальные находятся в процессе исполнения санкций.

Ресурсники напомнили, если долг превышает сумму двух месячных размеров начислений платы за электроэнергию, компания вправе ограничить поставку ресурса. Уведомление о предстоящих ограничениях размещено внутри квитанции на оплату ниже таблично-расчётной части. По истечении двадцати дней с даты доставки квитанции сотрудники компании формируют список адресов и приступают к отключению электроэнергии. Возобновление подачи ресурса производится только после полной оплаты задолженности и услуги по повторному подключению электроэнергии.