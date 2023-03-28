Новую водопропускную трубу установили на месте разрушенного участка дороги на трассе М-7 в Удмуртии

Игра. Удмуртия. Дорожные службы всю ночь работали не месте обвалившейся дороги в Игринском районе. Об этом сообщил глава района Александр Чирков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В настоящий момент на разрушенном участке федеральной дороги М-7 у деревни Загребино продолжаются восстановительные работы. Рабочие положили новую водопропускную трубу, а поверх нее уплотнили грунт и отсыпали проезжую часть щебнем.

Напомним, что о провале дорожного полотна стало известно утром 27 марта. На ремонт дороги уйдет три дня, на это время водителям предложили пути объезда. В результате происшествия прокуратура начала проверку.