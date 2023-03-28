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Новую водопропускную трубу установили на месте разрушенного участка дороги на трассе М-7 в Удмуртии

14:16, 28 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Новую водопропускную трубу установили на месте разрушенного участка дороги на трассе М-7 в Удмуртии
14:16, 28 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
516
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ремонт\n#дорога\n#происшествие\n#провалы
Фото: vk.com (Александр Чирков)
516
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Работы велись всю ночь.

Игра. Удмуртия. Дорожные службы всю ночь работали не месте обвалившейся дороги в Игринском районе. Об этом сообщил глава района Александр Чирков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В настоящий момент на разрушенном участке федеральной дороги М-7 у деревни Загребино продолжаются восстановительные работы. Рабочие положили новую водопропускную трубу, а поверх нее уплотнили грунт и отсыпали проезжую часть щебнем.

Напомним, что о провале дорожного полотна стало известно утром 27 марта. На ремонт дороги уйдет три дня, на это время водителям предложили пути объезда. В результате происшествия прокуратура начала проверку

14:16, 28 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
516
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ремонт\n#дорога\n#происшествие\n#провалы