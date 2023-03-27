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В середине рабочей недели в Удмуртии похолодает

15:05, 27 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
В середине рабочей недели в Удмуртии похолодает
15:05, 27 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
181
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#весна
Фото: ИА «Сусанин»
181
0

Ночью 29 и 30 марта ожидается минусовая температура.

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 28 марта в Удмуртии пройдут небольшие дожди, местами они сохранятся и днем. Ожидается +2…+7 градусов по Цельсию, сообщает региональный Гидрометцентр.

29 и 30 марта похолодает, осадков не прогнозируют. В ночь на среду температура воздуха опустится до -2…-7 градусов, днем поднимется до +2…+7. В ночь на среду ожидается до -5 градусов, однако уже днем столбики термометров могут показать до +12 градусов.

В последний день марта днём также будет +7…+12, пройдут дожди.

По предварительным прогнозам, в выходные погода не изменится.

15:05, 27 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
181
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#весна