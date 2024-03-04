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В середине недели в Удмуртии резко похолодает

12:15, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В середине недели в Удмуртии резко похолодает
12:15, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
707
0
#Удмуртия\n#весна\n#погода\n#температура воздуха\n#похолодание
Фото: unsplash.com (Ása Steinarsdóttir)
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В праздничные выходные температурный фон повысится.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в середине недели резко похолодает. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра

В ночь на вторник столбик термометра покажет -1...-6 градусов по Цельсию, а днём 5 марта он поднимется до -3...+2 градусов.  

Ночью 6 марта температура воздуха опустится до -9…-16 градусов, а в северных районах республики — до -16…-19 градусов. Днём в среду столбик термометра покажет -5...-10 градусов. 

В ночь на 7 марта в регионе похолодает до -16...-22 градусов, а днём температура воздуха окажется в пределах -3...-8 градусов.

В будние дни синоптики прогнозируют выпадение снега. Ночью и утром 6 и 7 марта в отдельных районах возможен туман.

По предварительному прогнозу, в праздничные дни в Удмуртии станет теплее. Временами возможно выпадение снега и мокрого снега. 

12:15, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
707
0
#Удмуртия\n#весна\n#погода\n#температура воздуха\n#похолодание