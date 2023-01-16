Похитивший бутылку пива из супермаркета ижевчанин осужден к реальному лишению свободы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд приговорил местного жителя за кражу бутылки пива из супермаркета к реальному лишению свободы. Преступление было совершено разбойным способом, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры

В ходе заседания суда было установлено, что в октябре 2022 года 42-летний ижевчанин зашел в сетевой магазин и, несмотря на запрет реализации алкоголя до 10:00, потребовал продать ему полуторалитровую бутылку пива. Менеджер торгового зала отказался отпустить алкоголь, тогда злоумышленник достал кухонный нож, и, угрожая лезвием продавцу, забрал спиртное и скрылся.

В суде мужчину признали виновным в разбойном нападении с угрозой опасного для жизни и здоровья насилия. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.