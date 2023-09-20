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За отказ отдать телефон ижевчанин воткнул женщине нож в ногу

16:40, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
За отказ отдать телефон ижевчанин воткнул женщине нож в ногу
16:40, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
198
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разбой
Фото: Кая Оберхойзера на Unsplash
198
0

Желаемое злоумышленник получил, но теперь ему грозит срок за разбой.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержан 36-летний мужчина, которого подозревают в вооружённом разбое. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Со слов пострадавшей, она пришла в гости к подруге, где в этот момент находился незнакомый ей мужчина. В ходе алкогольного застолья незнакомец потребовал у гостьи отдать ему свой телефон. Женщина отказала, тогда мужчина вонзил ей нож в ногу и забрал желаемое. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Вскоре злоумышленник был задержан, похищенный телефон был изъят. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело за вооружённый разбой. 

16:40, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
198
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разбой