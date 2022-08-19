Жители Удмуртии смогут проверить свои экологические знания на Экодиктанте

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет III Всероссийский экологический диктант «ЭкоТолк». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Тестирование запланировано на 10 сентября. В формате онлайн диктант можно будет написать с 13:00 10 сентября до 13:00 17 сентября по московскому времени.

В этом году тема диктанта — «Устойчивое развитие начинается с тебя!». Его вопросы помогут людям узнать больше о природе России и отечественных исследованиях в области экологии.

Диктант «ЭкоТолк» проводят для оценки и повышения экологической грамотности, интереса к природе и для популяризации российских экологических исследований и технологий.

В России первый экодиктант написали в 2020 году. Тогда участники отвечали на вопросы, связанные со Всемирным днем защиты животных, а в 2021 году была тема — «На мусоре деревья не растут».

За 2 года в 120 странах мира тестирование прошли более 200 тыс. человек. Чаще всего в акции участвуют школьники, студенты, педагоги и молодые ученые, но присоединиться может каждый желающий. Чтобы поучаствовать в акции, нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте.

Узнать о правилах участия и положении можно по ссылке.