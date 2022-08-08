Относительно жаркая погода сохранится в Удмуртии до конца недели

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие два дня жара в Удмуртии не отступит. Об этом сообщила пресс-служба регионального Гидрометцентра в понедельник, 8 августа.

В ночь на вторник температура воздуха составит 13-18 градусов Цельсия. Днём 9 августа она повысится до 27-32 градусов. Локально пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

В среду, 10 августа, температура воздуха ночью окажется в пределах 13-18 градусов, днём 25-30 градусов. Местами на территории республики пройдут кратковременные дожди и грозы.

В четверг, 11 августа, температурный фон понизится и составит ночью 12-17, днём 19-24 градуса Цельсия. Кратковременные дожди пройдут на большей части Удмуртии, местами с грозой.

В пятницу, 12 августа, столбик термометра ночью опустится до 9-14 градусов, днём повысится до 20-25. Существенных осадков не предвидится.

По предварительному прогнозу, в выходные дни температурный фон существенно не изменится.