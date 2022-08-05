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Жаркие и солнечные выходные ждут Удмуртию

13:50, 05 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Жаркие и солнечные выходные ждут Удмуртию
13:50, 05 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
143
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
143
0

Столбики термометров поднимутся до +31 градуса.

Ижевск. Удмуртия. В выходные дни за счёт устойчивого антициклона в Удмуртии сохранится солнечная жаркая погода без осадков. Об этом сообщила пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов Цельсия, днём воздух прогреется до 26-31 градусов.

В понедельник и вторник, 8 и 9 августа, температурный фон ещё увеличится. Ночью ожидается 12-17 градусов, днём до 27-32 градусов Цельсия. 8 августа вновь без осадков, а 9 августа местами уже возможны небольшие кратковременные дожди.

Дожди прогнозируются в середине следующей недели.

13:50, 05 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
143
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии