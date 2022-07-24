Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

Ученые Удмуртии вывели вывели два новых перспективных сорта озимой пшеницы

13:20, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Ученые Удмуртии вывели вывели два новых перспективных сорта озимой пшеницы
13:20, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
29
0
#Удмуртия\n#ученые\n#сельское хозяйство
Фото: twenty20.com
29
0

В настоящий момент они проходят государственные сортоиспытания.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ученые научно-исследовательского института сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН вывели два новых сорта озимой пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН

Оба сорта адаптированы для Волго-Вятского и Уральского регионов.

Руководитель НИИСХ УдмФИЦ УрО РАН Андрей Леднев поделился, что выведенные сорта имеют высокую урожайность, хорошо переносят зиму и устойчивы к ряду заболеваний, которые распространены на данной территории.

Сейчас сорта проходят государственные сортоиспытания, этот процесс займет около двух или трех лет. Параллельно сотрудники центра размножают сорта.

Селекционные работы проводятся в селе Первомайском Завьяловского района. Промышленное производство новых сортов пшеницы планируется организовать в опытной станции «Уромская» в Малопургинском районе.

13:20, 24 июля, 2022
Екатерина Сентемова
29
0
#Удмуртия\n#ученые\n#сельское хозяйство