Полиция Удмуртии за 2022 год выявила более 1300 наркопреступлений и изъяла почти 19 кг наркотиков

Ижевск. Удмуртия. С начала 2022 года на территории Удмуртии сотрудники МВД выявили 1373 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В числе преступлений зарегистрировано 1038 фактов сбыта наркотических средств. Полиция изъяла почти 19 кг наркотиков и психотропных веществ, из которых 15,5 кг — синтетические наркотики.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД обнаружили 13 наркопритонов, ликвидировали подпольную лабораторию и выявили 3 факта, когда человека склоняли к употреблению запрещенных веществ.

В 7 случаях злоумышленники легализовали 644 тыс. рублей, полученные от продажи наркотических средств.