Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

Полиция Удмуртии за 2022 год выявила более 1300 наркопреступлений и изъяла почти 19 кг наркотиков

10:40, 19 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Полиция Удмуртии за 2022 год выявила более 1300 наркопреступлений и изъяла почти 19 кг наркотиков
10:40, 19 июля, 2022
Екатерина Сентемова
337
0
#Удмуртия\n#преступления\n#наркотики\n#нелегальная продажа\n#МВД
Фото: twenty20.com
337
0

Обнаружено 13 наркопритонов и одна подпольная лаборатория.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2022 года на территории Удмуртии сотрудники МВД выявили 1373 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В числе преступлений зарегистрировано 1038 фактов сбыта наркотических средств. Полиция изъяла почти 19 кг наркотиков и психотропных веществ, из которых 15,5 кг — синтетические наркотики.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД обнаружили 13 наркопритонов, ликвидировали подпольную лабораторию и выявили 3 факта, когда человека склоняли к употреблению запрещенных веществ.

В 7 случаях злоумышленники легализовали 644 тыс. рублей, полученные от продажи наркотических средств.

10:40, 19 июля, 2022
Екатерина Сентемова
337
0
#Удмуртия\n#преступления\n#наркотики\n#нелегальная продажа\n#МВД