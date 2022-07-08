Прошлогодняя дорога за 64 млн рублей пришла в негодность в Ярском районе Удмуртии

Яр. Удмуртия. Общественники проверили состояние дорог в Ярском районе Удмуртии. Как сообщил региональный штаб ОНФ в пятницу, 7 июля, после ремонта за 64 млн рублей дорога стала хуже, чем была до него.

В августе 2021 года отрезок дороги в Ярском районе между селом Яр и деревней Зюино отремонтировали. Щебенение 8 км дорожного полотна до поворота на деревню Юдчино обошлось бюджету республики в 64 млн рублей. Весной 2022 года на новой дороге появились полуметровые колеи, крупный щебень вылез наружу.

Из-за раскиданных по полотну камней автотранспорт жителей уже серьёзно пострадал: разорванные колеса, отбитая краска, царапины, полетевшая подвеска. Таксисты отказываются выезжать на вызов или поднимают ценник от 700 до 1 000 рублей вместо 200 рублей, как было годом раньше.

С мая 2022 года жители начали писать о проблеме в дорожное ведомство, в доказательство высылали фото и видео. Ответ чиновников гласил: «комиссия дефектов не выявила, дорога не попала под гарантийные обязательства подрядчика». За помощью жители Удмуртии обратились к общественникам. Накануне приезда активистов из Ижевска дорогу выровняли.

«Но показательной дорога так и не стала. Ощущение, что деньги ушли не на дорогу. Почему, когда мы обращались, нас не слышали, а как приехал Народный фронт, все тут же примчались?» — задалась вопросом местная жительница Ксения Ившина.

Представители Миндортранса Удмуртии, заказчика «Управтодор», подрядчика «Удмуртавтодор» и субподрядчика «Строительные технологии» объяснили причины произошедшего неправильным содержанием и технологическими ошибками в проектной документации. Весной грейдер снял верхний слой, вывернув на поверхность крупный щебень.

Подрядчик пообещал в ближайшие дни приступить к очищению полотна от крупного щебня с последующим его выравниванием с помощью катка после дождей. В июле дорожники хотят исправить ошибки.

«В данном случае вопрос не просто комфортного передвижения, а безопасности. Особенно, когда потрачены большие деньги. Дорога на гарантии и должна обслуживаться, как надо. Будем держать на контроле весь процесс. Надеемся, что будет принято решение, чтобы дорога много лет исправно служила людям. Если действий не увидим, то обратимся в прокуратуру и к главе республики», — резюмировал на встрече с гражданами республики руководитель регионального исполкома Народного фронта Ваге Карапетян.