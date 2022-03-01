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Небольшой снег и гололедица ожидаются в Удмуртии 1 марта

07:15, 01 марта, 2022
Дмитрий Стрелков
Небольшой снег и гололедица ожидаются в Удмуртии 1 марта
07:15, 01 марта, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии
Фото: pixabay.com
324
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Столбик термометра опустится до -5 градусов Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 1 марта ожидается переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Днём местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём 0…-5 градусов Цельсия. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Прогнозируемое атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 81%.

07:15, 01 марта, 2022
Дмитрий Стрелков
324
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии