Небольшой снег и гололедица ожидаются в Удмуртии 1 марта

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 1 марта ожидается переменная облачность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Днём местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём 0…-5 градусов Цельсия. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Прогнозируемое атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 81%.