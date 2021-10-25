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За 2021 год в Удмуртию ввезли более тысячи голов крупного рогатого скота из Европы

16:40, 25 октября, 2021
Екатерина Сентемова
За 2021 год в Удмуртию ввезли более тысячи голов крупного рогатого скота из Европы
16:40, 25 октября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#животные\n#карантин\n#профилактика\n#сельское хозяйство
Фото: pixabay.com
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Привезенных животных принимают специалисты и отправляют на профилактический карантин.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию из-за границы поступила новая партия крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

22 октября 2021 года привезенных животных приняли специалисты государственной ветеринарной службы и поставили их на профилактический карантин в сельскохозяйственном предприятии Воткинского района.

100 не рожавших самок из Дании ввезли по разрешению Россельхознадзора по ветеринарным сопроводительным документам. Все животные прошли осмотр и в настоящее время находятся на карантине. Все мероприятия, которые запланированы с ними в это время, будут контролировать специалисты ведомства.

В текущем году в Удмуртию ввезли 1363 головы крупного рогатого скота из Нидерландов, Венгрии и Дании.

16:40, 25 октября, 2021
Екатерина Сентемова
50
0
#Удмуртия\n#животные\n#карантин\n#профилактика\n#сельское хозяйство
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