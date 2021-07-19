В Удмуртии на 2 недели раньше начали собирать урожай зерновых и зернобобовых культур

Уборка проходит в 14 районах республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии идет уборка зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Собирать урожай начали на 2 недели раньше обычного из-за жары. Комбайны убирают озимую рожь, озимую и яровую пшеницу, ячмень и рапс на семена.

Уборочная кампания проходит в 14 сельских районов республики. На полях Алнашского, Воткинского, Граховского, Завьяловского, Увинского, Киясовского, Малопургинского, Можгинского и Сарапульского районов уже работает техника.

Хлеборобами убрано первые 3,2 тыс. га, это 2% от общей площади, а также намолочены 4,6 тыс. т зерна.

Пока больше всего урожая собирают с хлебных полей Камбарского района – 26 ц/га и Алнашского района – 20,8 ц/га.

По прогнозу Минсельхоза Удмуртии, валовый сбор урожая составит 550 тыс. га.