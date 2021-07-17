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Женщины Удмуртии стали реже делать аборты без медицинских показаний

15:06, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
Женщины Удмуртии стали реже делать аборты без медицинских показаний
15:06, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
230
0
#Удмуртия\n#беременность\n#аборты\n#выбор\n#помощь
Фото: twenty20.com
230
0

По сравнению с 2020 годом в республике на 132 аборта стало меньше.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снижается количество абортов без медицинских показаний. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

По сравнению с прошлогодними данными, за 2021 год количество прерываний беременности уменьшилось на 132 случая. 

Чтобы повысить рождаемость в регионе помимо социальной поддержки беременных и семей с детьми принимаются и другие меры. 

Комплексную помощь беременным, стоящим перед репродуктивным выбором, оказывает Центр медико-социальной поддержки беременных женщин. За 6 месяцев текущего года из 136 женщин, которые обратились в центр, 19,1% сохранили ребенка. Еще 15,4% женщин пока не могут принять решение. 

Сотрудники центра консультируют их по всем вопросам физиологии беременности, развития ребенка и создают все условия для обеспечения социально-психологической реабилитации и адаптации женщин в обществе и семье. 

15:06, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
230
0
#Удмуртия\n#беременность\n#аборты\n#выбор\n#помощь