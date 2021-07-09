Засуха ставит под угрозу заготовку кормов и сбор зерновых.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе Удмуртии фиксируют гибель посевов. Засуха ставит под угрозу заготовку кормов и сбор зерновых. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава района Александр Васильев.

В можгинских сельхозпредприятиях прошло обследование посевов кормовых и зерновых культур. В составе комиссии работали специалисты районной администрации, можгинского отдела Россельхозцентра и местной метеостанции. Они оценили состояние растений в условиях длительного отсутствия влаги и измерили высоту травостоя.

Выводы комиссии неутешительны: высота однолетних трав не достигает и 30 см и ждать дальнейшего роста не приходится. Не отросла и отава многолетних трав, на которую можгинские аграрии возлагали большие надежды при кормозаготовке.

Не оправдали ожиданий и посевы рапса. В Можгинском районе в этом году для получения дополнительного объема сенажа существенно увеличили площади посевов этой культуры. Однако уже сейчас можно сказать, что большая часть из них погибла.

К середине текущей недели в можгинских агропредприятиях план по заготовке сена выполнен на 53%, сенажа – 39 %, силосной массы – на 18%.

«Без дождей надежды на урожай зерновых и зернобобовых тают с каждым жарким летним днем», - констатировал глава Можгинского района.

И добавим, ранее о необходимости введения в Удмуртии из-за засухи режима чрезвычайной ситуации высказалась глава республиканского Минсельхоза Ольга Абрамова. Однако даже в условиях ЧС поддержку из федерального бюджета смогут получить только владельцы застрахованных посевов.