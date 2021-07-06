В Удмуртии владельцы застрахованных сельхозугодий в случае ЧС получат федеральные субсидии

Им возместят 50% от стоимости страхования.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии владельцы сельхозугодий, кто застраховал свои посевы, в случае объявления ЧС могут также рассчитывать и на федеральную поддержку. Об этом сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

В 2021 году 4 сельских хозяйства впервые застраховали свои посевы. Их площадь составляет только 4 тыс. гектаров из 940 тыс. гектаров сельхозугодий Удмуртии.

По словам Ольги Абрамовой, такое малое количество застрахованных посевов связано с тем, что владельцы пока не поняли, как можно использовать данный инструмент.

Именно эти 4 хозяйства в случае объявления ЧС на территории Удмуртии получат не только страховую выплату, но и субсидии из федерального бюджета. Стоимость страховки одного гектара зерновых культур составляет 347 рублей. Тогда как сумма субсидии из бюджета будет 50%, это - 173,5 рубля.

Остальные сельхозпроизводители не смогут претендовать на компенсации, но министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии заявила, что работа над этим ведется.

«Мы будем пытаться поддержать хозяйства за наш бюджет. В любом случае будем искать ресурсы и не бросим их», - сообщила Ольга Абрамова.