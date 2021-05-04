Вместе с тем ожидается и усиление ветра до 15-16 м/с.

Ижевск. Удмуртия. Похолодание и кратковременные дожди ожидают Удмуртию в среду. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртской Республики.

5 мая Удмуртия окажется в тылу циклона, из-за чего температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов Цельсия, а днём +8…+13 градусов. Возможны кратковременные дожди. Вместе с тем ожидается и усиление ветра до 15-16 м/с.

Температура ночью 6 мая опустится до 0…+5 градусов, днём ожидается потепление до +11…+16 градусов. Как и днём ранее, ожидаются небольшие дожди, а вот ветер утихнет до 11-13 м/с.

7-8 мая ожидается сухая погода. Ночью температура воздуха составит +3…+8 градусов, а днём +16…+21 градус.

А вот на 9 мая, по предварительным прогнозам, жителей Удмуртии вновь ждут небольшие дожди.