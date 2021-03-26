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В выходные и в начале следующей недели синоптики Удмуртии обещают до +7

11:05, 26 марта, 2021
Анна Торхова
В выходные и в начале следующей недели синоптики Удмуртии обещают до +7
11:05, 26 марта, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#весна
Фото: pixabay.com
243
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Тип погоды в ближайшие дни не изменится.

Ижевск. Удмуртия. Погода в Удмуртии в предстоящие выходные существенно не изменится, осадков не ожидается, а температурный фон сохранится выше климатических норм на 2-4 градуса. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В ночь на субботу ожидается 0, -5 градусов по Цельсию, ночью воскресенья будет прохладнее -4, -9. Днем температура воздуха в выходные составит +2, +7.

В начале следующей рабочей недели тип погоды останется прежний, днем также +2, +7, ночью около -4, -9 градусов. По утрам ожидается гололедица.

К середине недели в Удмуртии усилится ветер и придут осадки.

11:05, 26 марта, 2021
Анна Торхова
243
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#весна