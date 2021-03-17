Асфальтобетон по новым рецептам будут укладывать на дорогах Удмуртии

Это позволит увеличить износостойкость покрытия.

Ижевск. Удмуртия. Асфальтобетон по новым рецептам будут производить в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

Это позволит увеличить износостойкость покрытия, тем самым в 2 раза увеличатся межремонтные сроки – с 6 до 12 лет, при реконструкции и капремонте – с 12 до 24 лет.

Отметим, что в 2021 году республика переходит на выпуск смеси по новым ГОСТам, постепенно заводы освоят 21 вид смеси. Выпускать новый асфальтобетон будут на трех завода: в Можге, Ижевске и на станции Кушья в Игринском районе.

Всего в 2021 году в нормативное состояние приведут не менее 300 км дорог.