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Автоматический пункт весогабаритного контроля до конца года появится на дороге Ижевск-Сарапул

16:00, 02 декабря, 2020
Анна Торхова
Автоматический пункт весогабаритного контроля до конца года появится на дороге Ижевск-Сарапул
16:00, 02 декабря, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Сарапул\n#Бураново\n#Удмуртия\n#автомобиль\n#дороги
Фото: pixabay.com
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В случае превышения массы авто данные будут направляться для оформления постановления о нарушении.

Ижевск. Удмуртия. Автоматический пункт весогабаритного контроля установят до конца 2020 года на дороге Ижевск-Сарапул вблизи поворота на деревню Бураново. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

Оборудование предназначено для защиты дорог от сверхнормативного воздействия транспорта. В настоящее время более 30% грузов перевозятся с превышением предельной массы или нагрузки на оси.

Пункт состоит из дорожных весов, установленных поперек дороги. Они определяют не только массу, но и нагрузку на каждую ось и расстояние между ними. Также он включает датчики габаритов, индуктивные сенсоры для определения факта проезда автомобиля, камеры, распознающие номера и скорость движения, а также камеры видеонаблюдения, с помощью которых отслеживается дорожная обстановка. Данные передаются по 3G/4G, спутниковой связи или проводным каналам.

Когда грузовик подъедет к пункту, сенсоры заметят его и приведут в действие весы и датчики. Машина проезжает не останавливаясь. Если нарушение зафиксировано, фотография автомобиля и видеозапись отправляются для выписки постановления об административном правонарушении. 

Установят пункт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

16:00, 02 декабря, 2020
Анна Торхова
70
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Бураново\n#Удмуртия\n#автомобиль\n#дороги