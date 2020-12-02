Автоматический пункт весогабаритного контроля до конца года появится на дороге Ижевск-Сарапул

В случае превышения массы авто данные будут направляться для оформления постановления о нарушении.

Ижевск. Удмуртия. Автоматический пункт весогабаритного контроля установят до конца 2020 года на дороге Ижевск-Сарапул вблизи поворота на деревню Бураново. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

Оборудование предназначено для защиты дорог от сверхнормативного воздействия транспорта. В настоящее время более 30% грузов перевозятся с превышением предельной массы или нагрузки на оси.

Пункт состоит из дорожных весов, установленных поперек дороги. Они определяют не только массу, но и нагрузку на каждую ось и расстояние между ними. Также он включает датчики габаритов, индуктивные сенсоры для определения факта проезда автомобиля, камеры, распознающие номера и скорость движения, а также камеры видеонаблюдения, с помощью которых отслеживается дорожная обстановка. Данные передаются по 3G/4G, спутниковой связи или проводным каналам.

Когда грузовик подъедет к пункту, сенсоры заметят его и приведут в действие весы и датчики. Машина проезжает не останавливаясь. Если нарушение зафиксировано, фотография автомобиля и видеозапись отправляются для выписки постановления об административном правонарушении.

Установят пункт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»