Часть состязаний исключили из сельских спортивных игр в Удмуртии

Зальные виды спорта перенесут на улицу.

Ижевск. Удмуртия. Летние сельские спортивные игры в 2020 году лишатся некоторых видов состязаний из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Речь идёт о контактных соревнованиях: армспорт, самбо, перетягивание каната. Зальные виды спорта переместят на улицу: волейбол, минифутбол. Это вынужденные меры для того, чтобы проведение игр стало возможным.

Также сократилось общее количество участников. На спортивных объектах будут строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: уборка, дезинфекция помещений и спортинвентаря, масочный режим для болельщиков.

Игры пройдут с 12 по 16 августа в селе Красногорское. В этом году они будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В них примут участие спортсмены из 25 районов республики. Состязания стартуют 13 августа. Тогда же пройдёт торжественная церемония открытия и первый летний республиканский фестиваль «Команда Удмуртии».