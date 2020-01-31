В Удмуртии выявили зарастание сорняками 570 гектаров земли сельхозназначения

Правообладателю участка грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Дебесы. Удмуртия. Житель Дебёсского района Удмуртии допустил нарушение земельного законодательства. Как сообщила пресс-служба республиканского Россельхознадзора, в пятницу, 31 января, в ведомстве составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП России «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв».

Выяснилось, что в ходе выездной внеплановой проверки выявили факт зарастания многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью земельных участков сельскохозназначения на площади 570 га.

Напомним, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать участки в соответствии с их целевым назначением способами. Административный штраф по указанной статьи составляет для граждан от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.