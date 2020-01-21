Итоги дня: регистрация самозанятых в Удмуртии, ожидание снегопада и перенос чемпионата России по биатлону в Ижевск

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 21 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что проекты благоустройства из Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги отправили на всероссийский конкурс. Заявки-победители смогут рассчитывать на реализацию проекта.
Удмуртия — территория спорта:
Чемпионат России по биатлону из-за неблагоприятной погоды перенесли в Ижевск. Соревнования пройдут с 22 по 28 января.
Честный бизнес:
Самозанятых начнут регистрировать в Удмуртии с июля 2020 года. Ожидается, что за год ими станут в республике 6,7 тыс. человек.
Ускользающая красота:
Создатель проекта «Открытка из Ижевска» объявил о его завершении. За время жизни проекта было отправлено более 10 тысяч открыток.
Зима пришла:
Дорожные службы Ижевска начали готовиться к снегопаду. Его прогнозируют в среду, 22 января.