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Новый железнодорожный вокзал появится в Кизнере

16:26, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Новый железнодорожный вокзал появится в Кизнере
16:26, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
213
0
#строительство\n#Кизнер\n#транспорт\n#РЖД\n#железная дорога\n#вокзал
Фото: pixabay.com
213
0

Проект начнут разрабатывать в 2020 году, строительство займет 2 года.

Кизнер. Удмуртия. В поселке Кизнер построят новый железнодорожный вокзал. Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу, 27 декабря, заместитель начальника Горьковской железной дороги Александр Лапшин, пишет «Интерфакс».

По словам Лапшина, вопрос обсуждался на заседании с участием председателя правительства Удмуртии и главного инженера Горьковской железной дороги. Стороны договорились в 2020 году приступить к разработке проекта строительства транспортно-пересадочного узла в Кизнере. Как ожидается, объект сдадут через 2 года.

Добавим, транспортно-пересадочный узел в Кизнере будет аналогичен тому, что начали возводить в декабре 2019 года в Можге.

16:26, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
213
0
#строительство\n#Кизнер\n#транспорт\n#РЖД\n#железная дорога\n#вокзал

 

 

 


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