Новый железнодорожный вокзал появится в Кизнере

Проект начнут разрабатывать в 2020 году, строительство займет 2 года.

Кизнер. Удмуртия. В поселке Кизнер построят новый железнодорожный вокзал. Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу, 27 декабря, заместитель начальника Горьковской железной дороги Александр Лапшин, пишет «Интерфакс».

По словам Лапшина, вопрос обсуждался на заседании с участием председателя правительства Удмуртии и главного инженера Горьковской железной дороги. Стороны договорились в 2020 году приступить к разработке проекта строительства транспортно-пересадочного узла в Кизнере. Как ожидается, объект сдадут через 2 года.

Добавим, транспортно-пересадочный узел в Кизнере будет аналогичен тому, что начали возводить в декабре 2019 года в Можге.