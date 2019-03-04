Движение грузовиков по трассам Удмуртии ограничат в апреле

Запреты будут действовать при неблагоприятной погоде, когда несущая способность дороги снижается.

Ижевск. Удмуртия. С 1 апреля в Удмуртии введут временные ограничения движения транспорта по автодорогам. Как сообщает пресс-служба Миндортранса республики, запреты будут действовать при неблагоприятной погоде, когда несущая способность дороги снижается.

Так, с 1 по 30 апреля ограничат движение машин, у которых превышена допустимая нагрузка на ось и полная масса.

С 20 мая по 31 августа, если температура воздуха будет выше 32 градусов по Цельсию, то тяжеловесному транспорту будет запрещено ездить по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Им разрешат передвигаться только с 22:00 до 9:00.

С 15 сентября по 14 октября временно ограничат движение по дорогам с гравийным и переходным типом покрытия, относящимся к IV и V технической категории или находящимися вне технической категории.

Временное ограничение движения в весенний и осенний периоды не распространяется:

- на пассажирские автобусы;

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, кормов для животноводства, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку сельскохозяйственной техники;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.