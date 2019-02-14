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120 несчастных случаев произошло на предприятиях Удмуртии в 2018 году

12:05, 14 февраля, 2019
Анна Торхова
12:05, 14 февраля, 2019
Анна Торхова
82
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#завод\n#труд\n#деньги
Фото: wikipedia.org
82
0

53 - со смертельным исходом.

Ижевск. Удмуртия. В 2018 году в Удмуртии зарегистрировано 120 несчастных случаев на производстве, 53 из которых – смертельные. Как рассказала журналистам руководитель государственной инспекции труда по Удмуртской Республике, три случая работодатели попытались скрыть.

Травматизм в республике снизился на 10%. Пострадавшим и лицам, которые имеют право на выплату в случае гибели работника, выплачено почти 17 млн рублей.

Всего за 2018 год погашена задолженность по оплате труда на сумму более 145 млн рублей. Следственными органами возбуждено 22 уголовных дела по факту невыплаты зарплаты свыше двух месяцев.

Отметим, что среди регионов ПФО республика занимает последнее место по объему задолженности.

За нарушения законодательства о труде к ответственности привлекли 1700 должностных и юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 37,6 млн рублей.

Кроме того, по данным Госинспекции по труду, на 1 января в Удмуртии насчитывалось 38 частных агентств занятости. По двум из них в прошлом году поступило более 40 жалоб от жителей. Всего в России зарегистрировано 1130 таких агентств.

Напомним, ранее сообщалось, что в Камбарском районе отмечен рост количества безработных. Как пояснила Светлана Шекунова, это может быть связано с заводом по уничтожению химоружия, работники которого трудятся на основании контракта Минобороны по срочным трудовым договорам. «Контракт закончился, трудовые отношения прекращены на тот момент – один из факторов. Сейчас нам подтверждают, что контракт Минобороны продлен, я думаю где-то в марте большая часть людей смогут выйти на работу», - пояснила руководитель госинспекции по труду.

12:05, 14 февраля, 2019
Анна Торхова
82
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#завод\n#труд\n#деньги

 

 

 


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