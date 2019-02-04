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Ближайшая ночь в Удмуртии станет одной из самых морозных

12:15, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
12:15, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
568
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#морозы\n#погода в Удмуртии\n#мороз\n#зима\n#погода в Ижевске
Фото: pixabay.com
568
0

Температура воздуха опустится до -25..-30 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Ближайшая ночь в Удмуртии станет одной из самых морозных этой зимой. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, температура воздуха опустится до -25..-30 градусов по Цельсию.

Во вторник, 5 февраля, в течение дня потеплеет до -15..-20 градусов. Порывы ветра будут достигать 9-14 м/с.

В среду и четверг температура повысится и приблизится к климатической норме: ночью -15..20, днем -9..-14. Почти каждый день ожидается снег, наиболее интенсивный – во второй половине дня вторника и в ночь на среду, а также днём в четверг.

В течение рабочей недели прогнозируется метель, на дорогах снежные заносы и накат.

12:15, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
568
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#морозы\n#погода в Удмуртии\n#мороз\n#зима\n#погода в Ижевске

 

 

 


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