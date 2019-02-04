Температура воздуха опустится до -25..-30 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Ближайшая ночь в Удмуртии станет одной из самых морозных этой зимой. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, температура воздуха опустится до -25..-30 градусов по Цельсию.

Во вторник, 5 февраля, в течение дня потеплеет до -15..-20 градусов. Порывы ветра будут достигать 9-14 м/с.

В среду и четверг температура повысится и приблизится к климатической норме: ночью -15..20, днем -9..-14. Почти каждый день ожидается снег, наиболее интенсивный – во второй половине дня вторника и в ночь на среду, а также днём в четверг.

В течение рабочей недели прогнозируется метель, на дорогах снежные заносы и накат.