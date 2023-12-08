Семь человек госпитализировали с обморожениями в 1 РКБ Удмуртии с 3 декабря

Ижевск. Удмуртия. С 3 декабря в ожоговом центре 1-й РКБ Удмуртии регистрируется ожидаемый рост числа пострадавших от обморожения. Об этом сообщила в своём ТГ-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

«В настоящее время госпитализированы семь человек. Троим, к сожалению, предстоит ампутация повреждённых конечностей», — написала зампред правительства Удмуртии.

Она также отметила, что с воскресенья в отделении ещё пять человек получили амбулаторную помощь.