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Семь человек госпитализировали с обморожениями в 1 РКБ Удмуртии с 3 декабря

14:55, 08 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Семь человек госпитализировали с обморожениями в 1 РКБ Удмуртии с 3 декабря
14:55, 08 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
281
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#морозы
Фото: ИА "Сусанин"
281
0

Троим предстоит ампутация конечностей.

Ижевск. Удмуртия. С 3 декабря в ожоговом центре 1-й РКБ Удмуртии регистрируется ожидаемый рост числа пострадавших от обморожения. Об этом сообщила в своём ТГ-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

«В настоящее время госпитализированы семь человек. Троим, к сожалению, предстоит ампутация повреждённых конечностей», — написала зампред правительства Удмуртии.

Она также отметила, что с воскресенья в отделении ещё пять человек получили амбулаторную помощь.

14:55, 08 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
281
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#морозы