Ижевск. Удмуртия. Ночные морозы до -36 градусов ожидаются в Удмуртии. Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр, ночью 6 января местами по Удмуртии ожидается мороз до -30…-36°C.

Спасатели напоминают, что при таких морозах необходимо одеваться тепло. По возможности лучше не выходить на улицу. На морозе лучше стараться не стоять, а постоянно двигаться.

«Дышите медленно, неглубоко и желательно носом. Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте душ или ванну — может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Дайте организму адаптироваться в течение 20-30 минут», — говорится в сообщении.

Также в МЧС по Удмуртии настоятельно просят соблюдать правила безопасности при топке печей и использовании электрооборудования.