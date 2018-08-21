Львята Алангасар, Ядыгар и Мардан родились в зоопарке Удмуртии

Малыши появились на свет 7 июля.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии очередное пополнение. Как сообщает пресс-служба учреждения, у африканского льва Руслана и его избранницы Людмилы 7 июля родились три львенка.

Несколько недель назад выяснилось, что у львицы не хватает молока. Малыши недоедали, плохо спали, поэтому было решено отлучить их от матери.

На днях малыши прошли необходимую вакцинацию и теперь им можно выходить на прогулки. 21 августа они впервые вышли в вольер.

Все трое львят оказались самцами. Сотрудники зоопарка уже дали им имена: Алангасар, Ядыгар и Мардан. Алангасары – это титаны, обитавшие по преданию на удмуртской земле, а братья Ядыгар и Мардан – богатыри.

Посетители могут увидеть львят ежедневно с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 18:00 в куполообразном вольере напротив леопардов.