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Львята Алангасар, Ядыгар и Мардан родились в зоопарке Удмуртии

15:42, 21 августа, 2018
Диана Ворончихина
15:42, 21 августа, 2018
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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Малыши появились на свет 7 июля.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии очередное пополнение. Как сообщает пресс-служба учреждения, у африканского льва Руслана и его избранницы Людмилы 7 июля родились три львенка.

Несколько недель назад выяснилось, что у львицы не хватает молока. Малыши недоедали, плохо спали, поэтому было решено отлучить их от матери.

На днях малыши прошли необходимую вакцинацию и теперь им можно выходить на прогулки. 21 августа они впервые вышли в вольер.

Все трое львят оказались самцами. Сотрудники зоопарка уже дали им имена: Алангасар, Ядыгар и Мардан. Алангасары – это титаны, обитавшие по преданию на удмуртской земле, а братья Ядыгар и Мардан – богатыри.

Посетители могут увидеть львят ежедневно с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 18:00 в куполообразном вольере напротив леопардов.

15:42, 21 августа, 2018
Диана Ворончихина
588
0
#Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк

 

 

 


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