Новая дорога появилась в Селтинском районе

Это первая дорога, введенная в эксплуатацию по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе введена в эксплуатацию первая дорога, построенная в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии, гравийная трасса протяженностью чуть более 3 км связывает село Узи с деревней Лыстем.

Дорога не является школьным маршрутом, но по ней к единственному в Лыстеме ученику-инвалиду на дом приезжают учителя из Узей. Жители Лыстема также постоянно пользуются дорогой - в селе Узи расположены ФАП, сельский клуб, детский сад, основные рабочие места.

Отметим, что дорога Узи-Лыстем выполнена большей частью из местных материалов: песчано-гравийной смеси и известнякового щебня

Напомним, что Удмуртия принимает участие в программе по строительству сельских дорог с 2011 года. За это время построено и реконструировано 415 км автодорог к 158 населенным пунктам. В этом году будет построено 8 сельских автодорог (6 дорог регионального и межмуниципального значения, 2 – местного значения) общей протяженностью 38,9 км. До конца августа дорожники предполагают сдать еще один объект – в Вавожском районе.