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На пожарище в Селтах обнаружили тело 44-летней женщины

12:40, 21 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На пожарище в Селтах обнаружили тело 44-летней женщины
12:40, 21 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
92
0
#Селты\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей
Фото: СК СКР по Удмуртии
92
0

Погибшая являлась хозяйкой сгоревшего дома.

Селты. Удмуртия. В Селтах расследуется гибель на пожаре женщины. Трагедия произошла вечером 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

По факту гибели женщины начата доследственная проверка, в ходе которой было установлено, что около 22:00 в четверг, 20 июля, произошло возгорание в жилом доме на улице Береговая. К сожалению, погибла 44-летняя хозяйка дома. 

Предполагается, что пожар произошёл по причине неосторожного обращения с огнём в нетрезвом состоянии. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. 

12:40, 21 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
92
0
#Селты\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей