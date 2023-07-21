На пожарище в Селтах обнаружили тело 44-летней женщины

Селты. Удмуртия. В Селтах расследуется гибель на пожаре женщины. Трагедия произошла вечером 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По факту гибели женщины начата доследственная проверка, в ходе которой было установлено, что около 22:00 в четверг, 20 июля, произошло возгорание в жилом доме на улице Береговая. К сожалению, погибла 44-летняя хозяйка дома.

Предполагается, что пожар произошёл по причине неосторожного обращения с огнём в нетрезвом состоянии. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза.