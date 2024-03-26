Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Минобороны отметило подвиг бойца СВО Александр Мошкина из Удмуртии

08:30, 26 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Минобороны отметило подвиг бойца СВО Александр Мошкина из Удмуртии
08:30, 26 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
375
0
#СВО\n#Удмуртия\n#Селты
Фото: arzik2
375
0

Гвардии лейтенант вместе с сослуживцами противостоял атаке украинских диверсантов.

Селты. Удмуртия. Министерство обороны России отметило подвиг бойца СВО гвардии лейтенанта Александра Мошкина из Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Александр Мошкин закончил Селтинскую среднюю школу, после — поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. В зоне спецоперации находится с сентября 2022 года.

Во время очередного задания по минированию пограничной зоны бойцов атаковали украинские диверсанты. Александр Мошкин эффективно организовал оборону, благодаря чему удалось отразить нападение и завершить минирование.

«Гордимся. Благодарю за службу», — написал Александр Бречалов.

08:30, 26 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
375
0
#СВО\n#Удмуртия\n#Селты