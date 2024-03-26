Минобороны отметило подвиг бойца СВО Александр Мошкина из Удмуртии

Селты. Удмуртия. Министерство обороны России отметило подвиг бойца СВО гвардии лейтенанта Александра Мошкина из Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Александр Мошкин закончил Селтинскую среднюю школу, после — поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. В зоне спецоперации находится с сентября 2022 года.

Во время очередного задания по минированию пограничной зоны бойцов атаковали украинские диверсанты. Александр Мошкин эффективно организовал оборону, благодаря чему удалось отразить нападение и завершить минирование.

«Гордимся. Благодарю за службу», — написал Александр Бречалов.