Перекрытие движения в Сарапуле, паром из России в Японию и обмеления в Израиле: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Хмурое и прохладное утро среды, 8 августа, встречает читателей на «Сусанине» традиционным утренним обзором новостей.

Движение в Сарапуле:

Движение всех видов транспорта временно приостановят на улице Труда в Сарапуле в четверг, 9 августа. Как сообщает управление ЖКХ горадминистрации, связано это с публичным мероприятием - проводами иконы святителя Николая.

Движение на участке от улицы Интернациональной до улицы Красная Площадь приостановят с 8:30 до 11:00.

Отметим, что на протяжении почти четырёх веков в Сарапуле есть традиция: в период с 20 июля по 9 августа здесь проходит крестный ход в память о чудесном избавлении города в 1657 году от эпидемии моровой язвы. По преданию чудо произошло после принесения в Сарапул из Николо-Березовки чудотворного образа святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.

«Пингвином» в Японию:

Паромная переправа на линии Корсаков (Сахалин) - Вакканай (Япония) начала работу. Об этом со ссылкой на компанию «Дальтранссервис» сообщило РИА Новости в среду, 8 августа.

«Судно "Пингвин-32", которое работает на морской линии, соединяющей Сахалин с японским островом Хоккайдо, утром 8 августа вышло из Корсакова в первый рейс. На его борту всего 13 пассажиров, однако на следующие рейсы билеты активно раскупают», - рассказал собеседник агентства.

Катамаран будет курсировать между двумя островами в августе и сентябре. В компании отметили, что островитяне раскупили почти 80% билетов на август. Из сахалинского порта «Пингвин-32» отправляется по понедельникам, средам и пятницам в 11:00 местного времени. Из Вакканая - по вторникам, четвергам и субботам в 09:00. Время в пути составляет 4,5 часа.

В этом сезоне путешествие на пароме в Японию для взрослого пассажира обойдется в 7 800 рублей, в обратном направлении - 8 360 рублей. Билет на ребёнка до шести лет бесплатный, с 6 до 11 лет - 3 900 рублей.

Отмечается, что морское сообщение в этом направлении является убыточным, власти Сахалина его дотируют.

Обмеление Израиля:

Уровень крупнейшего озера Израиля - Кинерет за июль 2018 года понизился на 27 сантиметров. Об этом со ссылкой на Гидрологическую службу Управления водных ресурсов страны сообщило РИА Новости.

В начале августа служба опубликовала данные своих последних наблюдений, обратив внимание на то, что природные водные резервуары Израиля резко мельчают.

Гидрологическая служба уточнила, что прошлый сезон дождей принёс Кинерету только треть от среднестатистического количества осадков. На половину меньше стало поступать в озеро воды из природных источников.

В результате Кинерет засаливается - содержание соли в нём увеличилось за последние 4 года на 16%. Это ставит под угрозу использование воды из озера для сельскохозяйственных нужд - квоты забора воды из Кинерета никогда не были такими низкими, как сейчас.

Человеческий фактор в необыкновенном обмелении Кинерета практически отсутствует: благодаря переходу на опресненную морскую воду Израиль почти полностью прекратил откачивать воду из озера. Уже несколько лет подряд потребление воды из Кинерета сократилось до 25 миллионов кубометров при среднем показателе 230 миллионов кубических метров в прошлом.

Отмечается, что эксклюзивным потребителем воды из Кинерета остаётся Иордания, получавшая в последние годы по 50 миллионов «кубов» в год. Сообщается, что, несмотря на катастрофическое положение из-за четырех засух подряд, Израиль удвоит поставки воды из Кинерета в Иорданию.

Конечный пункт водной системы Кинерета и реки Иордана - Мёртвое море - также мелеет естественным образом. В июле его уровень был ниже прошлогоднего на 96 сантиметров, отмечает Гидрологическая служба Израиля.